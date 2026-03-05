WBC(ワールドベースボールクラシック)が5日開幕。世界中からトップ選手が国・地域を背負って出場しますが、ドジャースからは5人の選手が出場します。

ディフェンディングチャンピオンとなる日本からは大谷翔平選手と山本由伸投手が出場。大谷選手は二刀流登録とはなりませんでしたが、前回みせた気迫あふれるプレーでチームの中心人物として連覇を狙います。そしてワールドシリーズでMVPをつかんだ山本投手も日本の初戦であるチャイニーズ・タイペイ戦で先発を予定。初戦白星を飾り流れを作れるか注目されます。

今回、アメリカ代表はア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ選手や、昨季MLBで唯一60本塁打の大台に乗ったカル・ローリー選手、ポール・スキーンズ投手とタリク・スクバル投手のサイ・ヤング賞受賞者など強力な選手で固めます。その中でドジャースから捕手のウィル・スミス選手が名前を連ねました。

また、韓国代表にキム・ヘソン選手、プエルトリコ代表にエドウィン・ディアス投手が参加します。

そして昨季18年間所属したドジャースから引退したクレイトン・カーショー投手もアメリカ代表で腕を振るいます。