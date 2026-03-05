今回は、モラハラ元夫に因果応報が起きたエピソードを紹介します。

モラハラ元夫と仕事でまさかの再会をしたけど…

「モラハラ男だった元夫と離婚後、起業した私。会社の経営は大変ながらもやりがいがあり、寝る暇も惜しんで仕事に取り組みました。

そして離婚からしばらく経ち、経営も軌道に乗ってきた頃、なんと元夫が私の会社に商談に来たんです。元夫は商談相手が私だと知らなかったみたいで、はじめ驚いていましたが、すぐに失礼な態度になりました。元夫があまりに横柄なので、『そちらとの取引はお断りします』と言ってやり、後で元夫の上司に、私に対し元夫が失礼な態度をとったことをすべて話しました。

その後、元夫は地方の営業所に左遷されたと聞き、『地方に左遷？ お気の毒に……』と思ってしまいました。元夫はその営業所でも問題を起こし、最終的に解雇されたようです」（体験者：30代女性・会社経営／回答時期：2025年8月）

▽ さらにこの元夫は、身内や友人からも見放されたのだとか。でもすべては自分が招いたことですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。