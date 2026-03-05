【「設定さん。」シーズン13(#49～#50)】 3月5日18時から順次配信

【拡大画像へ】

viviONは、マンガ制作応援バラエティYouTube番組「設定さん。」の最終回となるシーズン13(#49～#50)を3月5日18時から順次配信する。

「設定さん。」は、お笑い芸人が大喜利でマンガの設定を考え、その設定をもとにしたマンガを公募するプロジェクト「設定さん。～漫画の原案、芸人が考えておきます！～」の取り組みとして配信されている。

番組のフィナーレを飾る今シーズンは、賞金総額が200万円に増額される。大賞(最大2名)には賞金50万円のほか、「comipo comics」での連載権と「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン（12ヶ月版）」が贈られる。また、これまでの全シーズンで生まれたすべての設定を対象にマンガ作品を募集する企画も実施される。

シーズン13パネラー

ラストを締めくくる今シーズンには、これまでの番組を盛り上げてきた実力派芸人たちが集結する。

パネラーとして、とろサーモン 久保田かずのぶさん、みなみかわさん、ママタルトの檜原洋平さんと大鶴肥満さん、真空ジェシカの川北茂澄さんとガクさんらが白熱の大喜利を繰り広げ、マンガの設定を生み出していく。MCは引き続きスピードワゴン 井戸田潤さんが務め、豊富なマンガ知識を持つ竹村響氏がご意見番として番組に参戦する。

#49 3月5日(木) 18時公開

大喜利お題

・生徒達がどんなに騒いでも全く怒らない先生が初めてキレた理由とは？

コーナー

「設定さん。AWARDS」

これまでの名回答＆名シーンを振り返りながら、各部門で芸人たちを表彰する。

・最も稼いだで賞

・最も告知してくれたで賞

・ずっと何言ってるか分からなかったで賞

・山田玲司賞

出演者（敬称略）

MC：井戸田潤

パネラー：とろサーモン 久保田かずのぶ、みなみかわ、ママタルト 檜原洋平、ママタルト 大鶴肥満、真空ジェシカ 川北茂澄、真空ジェシカ ガク

ご意見番：竹村響

#50 3月6日(金) 18時公開

大喜利お題

・「設定さん。」がとんでもないパワーアップをして帰ってきた！その内容とは？

コーナー

「設定さん。AWARDS」

・ピョコタン賞

・最も現場を温めたで賞

・竹村響賞

・最もバズらせたで賞

・最も応募が多かったで賞

出演者（敬称略）

MC：井戸田潤

パネラー：とろサーモン 久保田かずのぶ、みなみかわ、ママタルト 檜原洋平、ママタルト 大鶴肥満、真空ジェシカ 川北茂澄、真空ジェシカ ガク

ご意見番：竹村響

「設定さん。」マンガ作品の募集について

「設定さん。」は、クリエイターのマンガ制作を応援する企画であり、番組で生まれた「設定」をもとに描かれたマンガを広く募集している。応募された作品は、編集者による講評が返される。

今回、最終回に伴い、特別にシーズン1～13まで、過去に番組で生まれたすべての設定をもとにしたマンガを募集する。

※同社規定に沿った作品のみ

賞金

大賞(最大2名)

・50万円

・「comipo comics」での連載権

・ CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイスプラン12ヶ月版プレゼント

特別賞(最大4名)

・20万円

奨励賞(最大10名)

・2万円

応募資格

・プロアマ、個人、法人問わず

・年齢・性別問わず(未成年の場合、親権者の同意を得た方に限られる)

応募方法

Web応募のみ

□応募ページ

応募締切

5月27日(水) 23時59分まで

(C) viviON, inc. 2021

