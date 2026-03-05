レバンガ北海道の安藤煌太朗、ユース育成特別枠での活動終了…今春から国士舘大へ進学

B1リーグのレバンガ北海道は3月5日、ユース育成特別枠選手として登録していた安藤煌太朗が、大学進学に伴いトップチームでの活動を終了することを発表した。

地元・北海道出身で現在18歳の安藤は、182センチ84キロの体格を誇るスモールフォワード兼パワーフォワード。大沼ミニバスからレバンガ北海道U15に進み、その後U18（北海道文教大学付属高校）へ昇格。2025－26シーズンは「ユース育成特別枠」としてトップチームに登録され、2025年10月19日のファイティングイーグルス名古屋戦でBリーグ初出場を果たした。

活動終了に際し、安藤はクラブを通じて「普通の高校生では経験できないような貴重な時間をトップチームで過ごすことができて、本当に感謝しています」とコメント。トップチームの選手たちから直接アドバイスを受けた経験を振り返り、「トップチームでの経験が今後、バスケットボール選手として活きてくると思っています」と手応えを口にした。

また、4月から進学する国士舘大学での意気込みについても触れ、「大学でも自分のバスケットを磨きながら成長を遂げて、その先にレバンガ北海道でプレーできるようにこれからも頑張っていきたいと思います」と、将来的な古巣への帰還を目標に掲げている。

最後にファン・ブースターに向けて「トップチームだからこそ多くの方に応援していただけたり、自分のグッズを買って応援してくださる方もいて、そういった応援が自分の力になりました。大学で力をつけて帰ってきた時に、また応援してくださるととても嬉しいです」と感謝のメッセージを送った。