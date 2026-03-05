アライドアーキテクツ<6081.T>が急反発している。この日、メタ・プラットフォームズ＜META＞の日本法人であるＦａｃｅｂｏｏｋ Ｊａｐａｎ（以下メタ社）と連携し、Ｍｅｔａ広告運用の最適化を目指す新たな運用ソリューション「クリエイティブフィードバックループ ｆｏｒ Ｍｅｔａ」の提供を開始すると発表しており、好材料視されている。



同ソリューションは、メタ社が推奨する運用方法に基づきながら、アライドアキのデータ分析プラットフォーム「Ｋａｎａｍｅ．ａｘ（カナメ・エーエックス）」のＡＩ分析技術を活用することで、データに基づく再現性の高い運用と、広告成果の持続的拡大を実現するのが特徴。現在複数のクライアント企業とのＰｏＣ（概念実証）を進めており、２６年中の本格提供を予定している。



出所：MINKABU PRESS