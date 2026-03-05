「びっくり」「ブラジルやん」「ジェフかと思った」G大阪のアンセムジャケットが話題に
ガンバ大阪は5日、国際女性デーに選手が着用するミモザジャケットを受注販売すると発表した。
G大阪は8日にパナソニックスタジアム吹田で行われるJ1百年構想リーグWEST第5節でV・ファーレン長崎と対戦。この日が国際女性デーということで、選手たちは入場時に女性のエンパワーメントに繋げるミモザジャケットを着用する。
デザインは黄色をベースとし、襟や袖口、両サイドに緑を採用。クラブは公式サイトで次のように紹介した。
「国際女性デーのシンボルのひとつにもなっているミモザを全面にデザイン。春の訪れを告げる黄色い花が女性の強さややさしさを表し、差し色にはミモザの葉の黄緑色を重ねることでアクセントに。胸にはブラックのポリクレストワッペンをあしらいました。背面には取り組みのテーマである『Bloom in my colors.』(ワタシ色に咲こう)を配置し、それぞれの個性や多様性を認め合いながら、自分らしく花を咲かせようという想いが込められています」
価格は1万7600円(税込)。クラブオンラインショップで3月5日(木)12時から3月15日(日)23時59分まで受注販売を受け付け、5月下旬頃から順次発送する予定となっている。
クラブ公式X(@GAMBA_OFFICIAL)に対し、ファンからは「いーね」「ジェフ千葉かとおもった」「さすがにジェフ」「ブラジルやん」「びっくりした!セレソンかと思った!」「これは、ジェフユナイテッド千葉またはブラジル!!」などの反応が寄せられた。
[オンラインショップ]3/8(日)明治安田J1百年構想 第5節 長崎戦にて入場時に選手着用するミモザジャケット受注販売のお知らせ #ガンバ大阪 #GAMBAOSAKA https://t.co/wIO9Xl6qYI— ガンバ大阪オフィシャル (@GAMBA_OFFICIAL) March 5, 2026
ミモザのジャケットをガンバ大阪でも。3/8が国際女性デーということで、アンセムジャケットとして着用してもらいます:-))#ガンバ大阪 #国際女性デー #ミモザジャケット #ワタシ色に咲こう https://t.co/Y0p50usUxb pic.twitter.com/5h1PQxMSav— hummel(ヒュンメル公式 ) (@hummel_JP) March 5, 2026