ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤ÎÆ´¤ì¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤¾¡¢¤¢¤æ¡×¡ÖÊ¿À®¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÉ±¡×
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Øayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②③¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÉÍºê¤¢¤æ¤ß
¢£ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¹õ¥ì¥¶ー»Ñ¤ò¸ø³«
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÍºê¤¬¹õ¤Î¥ì¥¶ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ»¤Ã¤¿¥¯ー¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥Àー¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Êー¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥·ー¥¹¥ëー¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¹ー¥Ä¤¬¤Á¤é¤ê¡£¥Ï¥¤¥ì¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¤Ò¤È¤¤ïºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÍºê¤Ï¥ì¥¶ー¤Î¥¢ー¥à¥«ー¥Ðー¤òÎ¾¼ê¼ó¤Ë¤Ä¤±¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¼ê¤ò¸ý¤ËÅº¤¨¤¿¡£
È±¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥«¥éー¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡£¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ÇÂç¤¤ÊÌÜ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î°Ï¤ßÌÜ¥á¥¤¥¯¤È¥Áー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿°¤Ç½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾¡¢¤¢¤æ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÊ¿À®¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤æ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¥®¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö¤«¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÉ±¤¹¤®¤ó¡×¡ÖÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¤¹¤®¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤ÎÆ´¤ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¥µ¥¤¥³ー¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¥Ó¥¸¥å¤µ¤µ¤ë¡ª¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ö¿§¡¹¥Í¥¿¥Ð¥ì²óÈò¤·¤Æ¤Þ¤¹♡¡×
¤Ê¤ª¡¢¥Ä¥¢ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÉÍºê¤ÏÆ±¤¸°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¡È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¸ø³«¡£¡Ö¿§¡¹¥Í¥¿¥Ð¥ì²óÈò¤·¤Æ¤Þ¤¹♡¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£