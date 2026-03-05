新型ジープ、“四輪駆動ハイブリッドモデル”を発表 400万円台で発売
Stellantisは、日本でジープ初の四輪駆動ハイブリッドモデル「Avenger 4xe Hybrid（アベンジャー フォーバイイー ハイブリッド）」をきょう5日より、全国で発売する。メーカー希望小売価格は499万円（税込）。
【写真】かっこよすぎ…初の四輪駆動ハイブリッドモデルの新型ジープ
Avengerは、日常で扱いやすいサイズに、ジープらしい冒険心あふれるデザインと機能性を凝縮したコンパクトSUVモデル。2024年9月に発表した電気自動車（BEV）モデルに続き、今回新たに四輪駆動ハイブリッドモデル「Avenger 4xe Hybrid（アベンジャー フォーバイイー ハイブリッド）」がラインアップに加わる。同車は、走行状況によってフル電動走行も可能な高効率ハイブリッドシステムに、ジープ伝統の四輪駆動性能を組み合わせ、快適な日常使いと本格的な走破性能を両立した1台。
さらに、100台限定の特別仕様車「Launch Edition（ローンチエディション）」も509万円（税込）で発売される。
ブランドアンバサダーには、スノーボード・ハーフパイプの2022年北京冬季五輪の金メダリストで、ミラノ・コルティナ2026冬季五輪でも活躍を見せた平野歩夢（27）が就任した。
【写真】かっこよすぎ…初の四輪駆動ハイブリッドモデルの新型ジープ
Avengerは、日常で扱いやすいサイズに、ジープらしい冒険心あふれるデザインと機能性を凝縮したコンパクトSUVモデル。2024年9月に発表した電気自動車（BEV）モデルに続き、今回新たに四輪駆動ハイブリッドモデル「Avenger 4xe Hybrid（アベンジャー フォーバイイー ハイブリッド）」がラインアップに加わる。同車は、走行状況によってフル電動走行も可能な高効率ハイブリッドシステムに、ジープ伝統の四輪駆動性能を組み合わせ、快適な日常使いと本格的な走破性能を両立した1台。
さらに、100台限定の特別仕様車「Launch Edition（ローンチエディション）」も509万円（税込）で発売される。
ブランドアンバサダーには、スノーボード・ハーフパイプの2022年北京冬季五輪の金メダリストで、ミラノ・コルティナ2026冬季五輪でも活躍を見せた平野歩夢（27）が就任した。