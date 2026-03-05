２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

自身の身体の状況について綴りました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】「身体の痛みは辛い。病気は本当に嫌だ」「病気は誰のせいでもない。でも自分の身体を知っておくことは、とても大事だなとつくづく思う」





堀ちえみさんは「身体の痛みは辛い。病気は本当に嫌だ。」と、投稿。



続けて「しかし生身だと仕方がない、どれだけ気をつけていても、必ずしも健康でいられるとは限らない…」と、記しました。





そして「病気は誰のせいでもない。でも自分の身体を知っておくことは、とても大事だなとつくづく思う。」と、綴りました。





堀ちえみさんは「私の腰の痛みも、完全な春の訪れより早く、なんとか逃れられそうな兆しが見えて、ホッとしています。」と、投稿。



続けて「そんな今が一番無理をしたり、負担を掛けたりしがちだから、気をつけてください… と昨日は整形外科の医師から、本日は鍼灸師の先生から、同じ内容のことを言われました。」と綴りました。



そして「いろんな痛みを経験してきたけれど、どの痛みも辛い。」「その痛みから逃れられると、本当に人生は薔薇色に感じます。」「そんなことを思うと同時に、

この地球上で今、理不尽な争いごとで傷つき哀しみ、苦しんでいる人たちがいることに、胸が痛むのでした。」と、記しました。







堀ちえみさんは「『生きる』ということは、大変なことであり。一人の『命』は尊く。」「かけがえのない命だからこそ、大切にしていかなくてはならない。」と、その思いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】