昨季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が、4日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。野球解説の“あるある”を語った。

同番組には、日本ハム時代にチームメートだった野球解説者・今成亮太氏とともにゲスト出演した。中田氏は「プロ野球をテレビで見るっていうのは、好きじゃなかった」と告白。「2回ぐらい市民球場に見に行ったことがある、広島で。でも純粋に、退屈じゃないですか？試合って」と打ち明け、共演者を驚かせた。

その理由を中田氏は「（自分が）やるのが好きだったから」と説明。「今はもちろん、退屈の目では見ないですよ、ルールも分かるし。子供の時とかは退屈でしょうがなかったですね」と振り返った。

そして「解説の仕事もやらせていただいてるんですけど、（試合を）ちゃんと見ながら、でも心の隅っこのほう、右下ぐらいに“はよ試合終われや”」と笑わせると、今成氏も「それはでも、全解説者が思ってます」と同意した。

「いい試合で打って同点みたいな場面でも」と例えた中田氏は、解説席では「今のは素晴らしいバッティングでしたね」と語りながらも「心の中では“何してんねん”」と、胸の内をぶっちゃけ。

今成氏は「みんなある。解説者をその時、（カメラで）抜いてください。“アチャー”って顔になってますから」とユーモアを交えたが、「4時間座りっぱなし、しゃべりっぱなしでトイレにも行けなかったりする。トイレとの戦いもある」と切実な理由も明かしていた。