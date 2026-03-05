お笑いトリオ、パンサーの向井慧（40）が4日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。オードリー若林正恭の代理MCを引き受けた心境を告白した。

向井は冒頭から「店閉めた方がいいですよ。若林さんが来られないなら閉めた方がいい」と笑い、「僕もこちら（ゲスト）で来させていただいてますけど、大将（春日）としゃべりに来てる人1人もいないと思いますよ」と春日をイジった。

ゲストは声優の木村昴、ニッチェ、弁護士芸人のこたけ正義感が出演した。

向井は番組を円滑に進行し、ゲスト本人が本音を提出し、占い師から占われる「自作自演占い」のコーナーになった。

向井は提出していないものの、春日から「最後だね、向井くんの占い」とふられた。向井は「僕ですか」と驚いた表情を見せた。

占いでは「あなた、褒めて欲しいことがあるわね。前日に声をかけられて『あちこちオードリー』で若林さんの代役をするなんてそう誰にでもできることじゃない。それを芸人仲間から褒められたいのよね？」と番組サイドから本音を暴かれた。

春日は「ずいぶんタイムリー。今日のことじゃん」と笑った。

向井は「このコーナーって、こんなこと言ったらあれですけど、自作自演って書いてありますよね？根底を覆すようで申し訳ないですけど。俺マジで書いてない。マジで書いてないですし、当たり過ぎている」と本音を漏らし笑わせた。

向井は「いろいろ思いましたよ。視聴者の皆さんも若林さんの深堀の角度でファンになってとか。見てる人にもゲストの方にもそういうこと思われるだろうなと。ここにいるだけで。でも自分も若手じゃないしそれなりのキャリアはあるから、そんなことも黙って若林さんの代役になるのであればもう座ろうっていう覚悟で一応『行きます』って。でやって、…いけてた。結構いけてた」とオファーを受けた覚悟と、手応えを語った。

ゲストのこたけも「何の違和感なくやってました」と振り返った。

Xでも番組のファンは「いつものあちこちオードリーと遜色なかった」、「安心感すごい」と向井をたたえていた。