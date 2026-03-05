A24製作×セリーヌ・ソン監督最新作『マテリアリスト 結婚の条件』場面写真一挙解禁
ダコタ・ジョンソンが主演を務め、クリス・エヴァンスとペドロ・パスカルが共演するセリーヌ・ソン監督最新作『マテリアリスト 結婚の条件』より、ファッショナブルなルーシー（ジョンソン）の姿が目を引く場面写真が一挙解禁された。
【写真】ファッショナブルなルーシー（ジョンソン）を捉えた場面写真
アカデミー賞（R）作品賞ノミネート作『パスト ライブス／再会』のA24とセリーヌ・ソン監督が再びタッグを組んで贈る本作は、NYを舞台に、現代の婚活市場と男女の三角関係を描くロマンティック・ラブストーリー。
ダコタ・ジョンソンが演じるのは、ニューヨークの結婚相談所でクライアントの理想や条件をマッチングさせ、ベストパートナーを見つけ出す凄腕のマッチメーカーとして働くルーシー。彼女自身は“恋愛”を感情だけでなく、“資産価値”でも冷静に判断するマテリアリスト（＝物質主義者）だ。
彼女の元恋人で、バイトをしながら夢を追い続ける売れない俳優ジョンをクリス・エヴァンス、リッチで優しく結婚相手としてすべてが完璧な投資家ハリーをペドロ・パスカルがそれぞれ演じ、“愛か条件か”――理想と現実に揺れる三角関係が映し出される。
今回解禁となった場面写真では、婚活も日々進化を遂げるニューヨークの結婚相談所で凄腕マッチメーカーとして働くルーシーの日常や、偶然再会した元恋人のジョン、結婚相手としては完璧な条件を持つリッチで優しいハリー、2人の男性とそれぞれの時間を過ごす彼女の姿が切り取られている。恋愛を感情だけではなく“資産価値”でも見極めてきた “婚活のプロ”ルーシー。自分の将来と真剣に向き合い始めた彼女が選ぶ未来とは？
映画『マテリアリスト 結婚の条件』は、5月29日より全国公開。
