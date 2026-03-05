草なぎ剛「色褪せない魅力が詰まったドラマ」 主演作『フードファイト』シリーズがHuluであす一挙先行配信！
草なぎ剛の代表作の一つとして人気を誇る連続ドラマ『フードファイト』（2000年／日本テレビ）、スペシャルドラマ『フードファイト 香港死闘篇』『フードファイト 深夜特急死闘篇』（ともに2001年／日本テレビ）が、3月6日よりHuluにて先行配信されることが決定。草なぎからコメントが到着した。
【写真】柔らかな笑みを浮かべる草なぎ剛 撮り下ろしカットギャラリー
エンターテインメント性と、奥深き人間ドラマが絶妙なバランスで融合し、平成の世に衝撃を与え、令和の今も決して色褪せることのない伝説のドラマ『フードファイト』。
野島伸司が企画を担当した本作は、闇の大食いバトルゲーム＝フードファイトで密かに賞金を稼ぎ、自身が育った孤児院を経営難から救おうとする食品会社の清掃員・井原満（草なぎ）の愛と死闘を描く物語だ。
次々と現れる強敵を相手に繰り広げられる命懸けの大食いバトル、そして匿名で賞金を寄付し続ける満の健気な姿は、視聴者の心をとらえ、インパクト抜群な満の決め台詞「俺の胃袋は宇宙だ！」も相まって、センセーションを巻き起こした。
さらに、本作の魅力の一つとして挙げられるのは、豪華なキャスト陣。満に次第に惹かれていく孤児院のボランティアスタッフ・田村麻奈美を演じる深田恭子、満に目をかける食品会社の会長夫人・宮園冴香を演じる宮沢りえをはじめ、筧利夫、田辺誠一、八千草薫、佐野史郎らがレギュラー出演。
また、満が飼っている九官鳥・九太郎の声は、木村拓哉が担当。大食いバトルの対戦相手として、連続ドラマ版では市川染五郎や桜井幸子、さだまさしといった豪華かつ個性的な面々、『香港死闘篇』では安達祐実や河村隆一、『深夜特急死闘篇』では岸部四郎や泉ピン子、桂歌丸、萩本欽一も登場し、物語を大いに盛り上げる。
また、主題歌はSMAPの「らいおんハート」。本作の企画を務めた野島が作詞を手掛けたことでも知られ、物語の世界観に寄り添う珠玉のバラードは、ミリオンセラーを記録する大ヒット曲となった。
四半世紀の時を経てよみがえる本作の配信決定にあたり、草なぎは「今、改めてこの作品が配信されることをとても嬉しく思っています！ 撮影当時を振り返ると、深田恭子さんと香港で撮影した思い出がとても楽しくて今でも覚えています！ すごく懐かしく感じますね」とコメント。
「野島伸司さんの脚本は唯一無二の世界観で、若かりし僕の心を心底ふるわせていただきました。時が経っても色褪せない魅力が詰まったドラマです。全部が注目ポイントです！ 是非とも楽しみにご覧ください！」と言葉を寄せている。
連続ドラマ『フードファイト』（全11話）、スペシャルドラマ『フードファイト 香港死闘篇』『フードファイト 深夜特急死闘篇』は、Huluにて3月6日より先行配信。
