柏木由紀子78歳、エレガントなスカート姿が「美しい」「スタイル抜群」「素敵」
女優の柏木由紀子が4日にインスタグラムを更新。気品漂うコーディネートを披露すると、ファンから称賛が相次いだ。
【写真】柏木由紀子78歳が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
そんな彼女が「みなさま花粉症は大丈夫ですか？？」投稿したのは自身のソロショット。ワインレッド色のニットとロングスカート、さらにスカーフをまとって笑顔で佇む姿を収めた。ファンからは「ドレス姿お美しいです」「スタイル抜群の由紀子さん」「シックで素敵」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
