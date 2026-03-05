SUPER EIGHT村上信五、婚姻届の保証人となった大物芸能人2人明らかに「約束したので」
【モデルプレス＝2026/03/05】SUPER EIGHTの村上信五が4日、MBS系「魔法のレストラン1000回記念SP」（よる7時〜）に出演。婚姻届の保証人が明かされる場面があった。
◆村上信五、婚姻届の保証人明かされる
同番組のロケに参加したお笑いコンビ・ハイヒールのモモコは、この日スタジオ出演していた村上について「たまにごはん行ってます」と交流があることを口に。また、「（村上が）結婚したやん？私とマツコちゃんが保証人です」とタレントのマツコ・デラックスとともに、村上の婚姻届の保証人となっていたことを明かした。さらに「親同然です。どっちがお母さんかお父さんか分からへん」とユーモアたっぷりに語っていた。村上は、モモコについて「10代から（交流がある）。『結婚するってなったらちゃんと報告します』っていうのを約束したので」と説明した。
◆村上信五、結婚発表
村上は2025年10月14日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTを通して結婚を発表。「まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました」と発表。お相手については「一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」としている。（modelpress編集部）
