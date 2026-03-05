『ばけばけ』トキの妊娠を知りヘブンが決断 泣き笑いのハグにネット感涙「化粧全部取れました」「胸いっぱい」（ネタバレあり）
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（第109回）が5日に放送され、トキ（高石）の妊娠を知ったヘブン（トミー・バストウ）の反応が描かれると、ネット上には「爆泣」「化粧全部取れました」「胸いっぱい」などの反響が巻き起こった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
ラン（蓮佛美沙子）から、トキがフィリピンの話をすべて知っていると聞かされたヘブン。ランにも背中を押され、ヘブンはトキを日本に残しフィリピンに旅立つことを決意する。一方、妊娠したことをヘブンに伝えられないでいたトキは、生まれる子どもや家族と日本に残り、ヘブンの作家活動を応援することを決意。トキとヘブンは互いに決意を告げるため、散歩に出かける。
ヘブンが「ワタシ…キメル…シマシタ…ワタシ…ニホン…」と切り出すと、トキは「待って…」とポツリ。彼女は心の準備を整えようとするが、次第に呼吸が早くなり、その場に座り込む。
心配したヘブンが病院へ連れて行くためにおんぶすると、トキは病院には行ったと打ち明ける。そして彼女が「病では…ありません」と話すと、ヘブンは「ドウイウコト…？」と考えを巡らせる。そしてハッとした表情になると「アカンボウ？」とポツリ。少しの間を置いてトキが「はい…」と答えると、ヘブンは子どものようにはしゃぎながら「ヤッタ〜！」と歓喜。
ヘブンはトキが妊娠を黙っていた理由を理解すると「フィリピン…イカナイ」と断言。「でも…」と返すトキに、ヘブンは「デモナイ！」と言い「ワタシ、パパサン。アナタ、ママサン。コドモ…カゾク…ズット、ニホン…クラス、シマショウ」と約束する。
そしてヘブンが「I want to be with you」と優しく語りかけると、感極まったトキも「アエ ウォン トゥ ビー ウィジュー」と返答。ヘブンが笑いながら「ソレダケ！」と返すと、トキは大声で泣きながらヘブンを抱きしめるのだった。
夫婦が互いに抱きしめ合う姿が映し出されて第109回が幕を下ろすと、ネット上には「爆泣」「よかった…朝から感涙」「化粧全部取れましたおめでとおおお」「泣いた、胸いっぱい。良き回だった」「感情移入しすぎてもう…もう…涙止まらない…」といった声が続出していた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
