和田アキ子、自宅玄関に飾る雛人形公開「ちょうど良いサイズ感」「ズラリと並んでて圧巻」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】歌手の和田アキ子が3月3日、自身のInstagramを更新。自宅の雛人形についてのエピソードを公開し、話題となっている。
【写真】75歳ベテラン歌手「ちょうど良いサイズ感」玄関に飾るズラリ雛人形
和田は「ハッピーひな祭りDay 毎年、旦那が玄関に飾ってくれるんです」とつづり、写真を投稿。白い棚の上に飾られ、スヌーピーでおなじみの漫画「ピーナッツ」のキャラクター達が色とりどりの着物を着た雛人形と、その前で笑顔でピースサインを作る自身の姿を公開している。和田は「明日、閉まっちゃうのがとっても悲しい 1年中置いておきたいです」（※原文ママ）と続け、雛人形への想いを記している。
この投稿に「スヌーピーの雛人形可愛い」「ちょうど良いサイズ感」「ズラリと並んでて圧巻」「数がすごい」「幸せな気持ちになる」「優しい旦那さん憧れ」「ピース姿が素敵」「元気パワーもらった」「幸せな姿」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆和田アキ子「旦那が玄関に飾ってくれる」雛人形公開
◆和田アキ子の投稿に反響
