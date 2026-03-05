SATOH、EP『BAD MORNING』収録曲より「Paradox」MV公開
SATOHが3月4日、デジタルEP『BAD MORNING』を配信リリースした。これに伴ってEP収録曲「Paradox」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開された。
楽曲「Paradox」はAOTOやGENERATIONSなどのミュージックビデオで注目を浴びる気鋭のディレクター”Koki Kawahata”が担当したものだ。楽曲が持つ疾走感とエネルギーをダイナミックに映像として表現したミュージックビデオに仕上がっている。
さらにEPのリリースを記念してツアー＜BAD MORNING TOUR＞の開催が決定。自身最大キャパシティとなる4月4日の東京・duo MUSIC EXCHANGE公演を皮切りに大阪や名古屋を回る東名阪ツアーとなる。チケットの一般発売は本日3月5日18:00より。
■デジタルEP『BAD MORNING』
2026年3月4日(水)配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/BADMORNING
1 Paradox
2 暴竜
3 bad morning skit
4 新時代
5 ニュータウン
6 young boy
■東名阪ツアー＜BAD MORNING TOUR＞
4月04日(土) 東京・duo MUSIC EXCHANGE
open17:00 / start18:00
4月17日(金) 大阪・Yogibo HOLY MOUNTAIN
open19:00 / start20:00
4月19日(日) 愛知・名古屋 RAD SEVEN
open17:00 / start18:00
▼チケット
・東京 / 大阪 : \4,500 (税込)
・名古屋 : \4,000 (税込)
◯ペアチケット ※2枚での申し込みに限り
・東京 / 大阪 : \4,300 (税込)
・名古屋 : \3,800 (税込)
一般発売：3月5日(木)18:00〜
URL：https://eplus.jp/satoh/
■ツーマン企画＜SATOH×天＞
3月21日(土) 宮城・仙台 FLYING SON
open17:30 / start18:00
チケット一般発売：1月29日(木)21:00〜
https://eplus.jp/satoh/
関連リンク
◆SATOH オフィシャルX
◆SATOH オフィシャルInstagram
◆SATOH オフィシャルTikTok
◆SATOH オフィシャルYouTubeチャンネル