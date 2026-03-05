Ayumu Imazuが3月6日(金)に配信する新曲「Bassline」が、Jeep® AVENGER 4xe HYBRIDのCMソングに決定した。

本CMはジープ ブランドアンバサダーとしてスノーボーダーでありスケートボーダーの平野歩夢が出演し、3月6日(金)より全国で放映開始となる。CMの映像と「Bassline」が一体となってジープの世界観を表現している様を楽しんでほしい。

「Bassline」は、プロデューサーにBoy Blueを迎え、洗練されたミニマルなトラックに、緻密なメリハリを効かせたサウンドデザインが光るダンスナンバーとなっている。無駄を削ぎ落としたグルーヴの上で、抑制の効いた歌詞とコントロールされたボーカルが、シンプルでありながら身体を揺らす推進力を持ち、クールさと艶やかさが共存する、Ayumu Imazuの新たな魅力を提示する一曲となっている。

■Jeep®について

Jeep®（ジープ）は、約85年にわたりSUVの分野をリードし、卓越したオフロード性能と先進技術、そして比類なき走破性を世界中に届けてきました。内燃機関モデルをはじめ、ハイブリッド、電動モデルまで幅広いラインアップを展開し、都市からアウトドアまでさまざまなシーンに応える車両を提供しています。「自由」「冒険」「本物」「情熱」というブランドバリューを礎に、どんな道でも走り抜けられる高い耐久性と優れた走行性能を備えたクルマづくりを続けています。Jeep®生誕85周年を迎える2026年は、様々な限定車やイベント、キャンペーンの展開を予定しています。 Jeep® 公式サイト

https://www.jeep-japan.com

Stellantisジャパン株式会社 メディアサイト

https://www.stellantis.jp/

◾️＜Ayumu Imazu LIVE TOUR 2026＞ 日程：2026年5月17日（日）広島 (OPEN 17:30 / START 18:00)

会場：広島 LIVE VANQUISH

お問い合わせ：YUMEBANCHI（広島）

TEL：082-249-3571 (平日12:00〜17:00) 日程：2026年5月29日（金）名古屋 (OPEN 17:30 / START 18:30)

会場：Zepp Nagoya

お問い合わせ：キョードー東海

TEL：052-972-7466 (月〜金 12:00〜18:00 土 10:00-13:00 ※日・祝日休み) 日程：2026年6月21日（日）東京 (OPEN 17:00 / START 18:00)

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

お問い合わせ：SOGO TOKYO

TEL：03-3405-9999 (月〜土 12:00〜13:00,16:00〜19:00) 日程：2026年7月4日（土）熊本 (OPEN 15:45 / START 16:30)

会場：熊本 B.9 V1

お問い合わせ：キョードー西日本

TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 日程：2026年7月5日（日）福岡 (OPEN 15:15 / START 16:00)

会場：DRUM LOGOS

お問い合わせ：キョードー西日本

TEL：0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00) 日程：2026年7月10日（金）仙台 (OPEN 17:45 / START 18:30)

会場：Rensa

お問い合わせ：https://www.gip-web.co.jp/t/info (月〜金 10:00-18:30) 日程：2026年7月18日（土）兵庫 (OPEN 16:00 / START 16:30)

会場：神戸 Harbor Studio

お問い合わせ：サウンドクリエーター

TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く) 日程：2026年7月20日（月・祝）北海道 (OPEN 15:15 / START 16:00)

会場：札幌 PENNY LANE 24

お問い合わせ：ミュージックファン

TEL：011-799-1000 (平日 11:00〜17:00) 日程：2026年7月24日（金）大阪 (OPEN 17:30 / START 18:30)

会場：なんばHatch

お問い合わせ：サウンドクリエーター

TEL：06-6357-4400 (月〜金 12:00〜15:00 ※祝日を除く) ▼チケット受付

AYUMU IMAZU OFFICIAL FANCLUB2次先行（抽選）

受付期間：2/26(木) 20:00〜3/8(日) 23:59

URL：https://bmsg.shop/pages/ayumuimazu-fc-members ▼チケット料金

【ライブハウス】

スタンディング：7,500円（税込）

※整理番号付き・入場時ドリンク代別途必要 【Zepp / なんばHatch】

スタンディング：7,500円（税込）

2階指定席：7,500円（税込）

※整理番号付き・入場時ドリンク代別途必要 ▼注意事項

※雨天決行／荒天中止

※開催時間は若干前後する可能性がございます。

※お一人様1公演につき4枚まで

※未就学児童は入場不可、小学生以上はチケットが必要となります。

※先行予約及び一般発売において、チケット料金以外に各種手数料が必要となります。

※撮影・録音・録画行為禁止(携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の持込不可)

※過度なジャンプ、周りのお客様に迷惑となる行為は一切禁止とさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。

貴重品は各自で管理してください。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合があります。予めご了承ください。

※中止の場合の交通費なども全てお客様のご負担となります。

※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。

不正な転売チケットでの入場は不可となります。

※車椅子にてご来場のお客様はチケットご購入後、各公演の＜お問い合わせ先＞までご連絡ください。チケットご購入後、早めの申請にご協力をお願いいたします。