女優の真野恵里菜が4日、自身のインスタグラムを更新。休日のヘアアレンジを披露し、反響を呼んでいる。



【写真】どこか漂う少女感 キュートな「くるりんぱ」マジどうやってるの？

ブルー系のワンピース姿の写真をアップした真野。「風が強かったからまとめアレンジ 毛先を緩く巻いてから 上から少しずつ結んでくるりんぱを3回くらいしました」と説明し、結わえた髪を後ろから、横から見られるショットも合わせて投稿した。



「#休日」のタグが添えられていたが、「この日は家族でランチビュッフェへ ビュッフェの時はワンピースを着るのがお決まり！ その方がたくさん食べられるからね 笑」とつづり、家族で楽しいひと時を過ごしたことをうかがわせた。



真野はサッカーJ1・鹿島の柴崎岳と2018年に結婚。24年7月に第1子を出産したことを報告している。過去にもピンク髪や外ハネボブのキュートな髪形を投稿するなど、ファンを喜ばせてきた。2月17日には「買い物してランチした日」と髪を下ろした姿も見せているが、今回のスタイルも品があって、どこか少女感を残すオシャレな印象だ。



フォロワーからは「似合っててめっちゃかわいい」「めっちゃオシャレ」「新しいアー写かと」「「ワンピースもくるりんぱx3もとても可愛くて素敵」「ワンピース春らしくて素敵」と、髪もコーデもトータルで絶賛の声。「ママでも大活躍で嬉しい限り」や「カメラマンは岳さんですか」といったコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）