ガンバ大阪の新グッズに注目

ガンバ大阪は3月5日、8日に開催される明治安田J1百年構想リーグ第5節のV・ファーレン長崎戦において、選手が入場時に着用する「ミモザジャケット」の受注販売を開始。

「千葉みたい」「セレソンかと思った！」など注目を集めている。

試合当日が「国際女性デー」であることにちなんだこの取り組みは、女性のエンパワーメントを支援するもの。ジャケットには国際女性デーのシンボルであるミモザが全面にデザインされており、黄色い花で女性の強さや優しさを、黄緑色の差し色でアクセントを表現している。

胸部にはブラックのポリクレストワッペンをあしらい、背面には取り組みのテーマである「Bloom in my colors.（ワタシ色に咲こう）」の文字を配置。それぞれの個性や多様性を認め合い、自分らしく花を咲かせようという願いが込められている。

青色と黒色がチームカラーのG大阪にとって、黄色と緑色のデザインが採用されるのは稀なこと。SNSでは「びっくりした！ セレソンかと思った！」「これもいいね！」「千葉みたいですね！」「ブラジル代表にも見えます」「かわいい」などコメントが寄せられ、注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）