(C)2025-2026 Amazon Content Services LLC OR ITS AFFILIATES. (C)かわぐちかいじ／講談社

Prime Videoは、Amazon MGMスタジオ製作のPrime Original映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」を、240以上の国と地域で3月20日より世界独占配信する。配信版は劇場未公開シーンを追加した【Prime Video特別版】となり、プライム会員は追加料金なしで視聴できる。

【Prime Video特別版】には、劇場版には登場しなかった玉木宏演じる海上自衛隊潜水艦「たつなみ」艦長・深町洋のシーンが追加される。深町は、大沢たかお演じる海江田四郎と対照的な熱血漢で、過去の出来事をきっかけに対立しつつも互いの力量を認め合う“ライバル”として描かれる。

(C)2025-2026 Amazon Content Services LLC OR ITS AFFILIATES. (C)かわぐちかいじ／講談社

あわせて、津田健次郎演じる政治家・大滝淳、江口洋介演じる内閣官房長官・海原渉の未公開シーンも収録。大滝は新党「鏡水会」の代表として“核抑止力と世界平和”のビジョンを掲げる重要人物で、海原は〈やまと〉との同盟存続を表明した竹上首相(笹野高史)の右腕として政権中枢を支える。

本作は、かわぐちかいじの漫画「沈黙の艦隊」を原作に、大沢たかおが主演／プロデューサーとしてAmazon MGMスタジオが実写化するシリーズ第2弾。監督は吉野耕平が務め、制作はCREDEUSが担当。日本映画として初めて海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得た撮影に、VFXを融合させた臨場感ある映像体験が特徴。

(C)2025-2026 Amazon Content Services LLC OR ITS AFFILIATES. (C)かわぐちかいじ／講談社

昨年9月26日から全国公開された劇場版は、興行収入11億5,000万円を突破。第1作にあたるドラマ「沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～」は、2024年のPrime Video独占配信で国内視聴数が歴代1位を記録した。

さらに今回、シーズン1を3月29日までYouTubeとPrime Videoで無料公開することも決定。YouTubeでは前後編のダイジェスト版、Prime Videoでは全8話の完全版を無料で楽しめる。

【無料】『沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～』特別編 前編 |プライムビデオ

【無料】『沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～』特別編 後編 |プライムビデオ

物語の舞台は、流氷が浮かぶ極寒の北極海。東京湾海戦で米第7艦隊を圧倒した原子力潜水艦〈やまと〉がニューヨークへ針路を取る中、ベーリング海峡付近で“〈やまと〉を撃沈せよ”と迫る米最新鋭原潜が背後に迫る。同時に日本では衆議院解散総選挙が行われ、〈やまと〉支持を表明する竹上政権の行方も緊迫する――という、海中戦闘アクションと政治サスペンスが交錯する展開が描かれる。

深町洋役：玉木宏氏 コメント

私が演じる深町は、劇場版の映画に出演は無かったですが、きっと…その先に繋がるであろう【Prime Video 特別

版】に出演しています。映画を劇場でご覧になった方も、まだご覧になっていない方も、是非この先の為にもご覧にな

った方が良いと思います笑。劇場とは一味違う【Prime Video 特別版】、皆さまが観たい環境で、集中して観られるコ

ンテンツ。じっくりとお楽しみいただければ幸いです。