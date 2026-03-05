ミセス若井、サンシャイン池崎の“ポーズ”披露「やってみたかった」
Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）、俳優の剛力彩芽、お笑い芸人のサンシャイン池崎が5日、都内で行われた「NHK2026年度の語学番組 出演者取材会」に登場。春からの語学番組に出演する意気込みを語るなか、池崎が大きな声で取材会を盛り上げ、若井が“乗っかり”。ポーズを真似てフォトセッションに応じた。
【集合ショット】ガッツポーズも！一緒に会見に出席した剛力彩芽＆サンシャイン池崎
若井はNHK Eテレの語学番組『ハングルッ！ナビ』に生徒役として出演。池崎は、4月9日からのNHK Eテレ新番組『小学生の基礎英語 on TV』（毎週木曜 前9：50）に出演。剛力はNHK Eテレ『中国語！ナビ』（毎週水曜 後11：00）の生徒役として出演する。
取材会の冒頭から池崎は「英語を愛し、英語に愛された男！サンシャイン池崎！イエーイ！ジャスティス！」とネタを披露。トークパートでも「英語は勢い！」「自然と仲良くなれそうなテンション！」などと元気よくコメントした。
フォトセッションの時間になり、最初に池崎が1人で撮影。ジャスティスポーズや“反り”など多彩なポーズを見せ、記者に「もっと欲しいですか？」と振るなどして盛り上げた。
その後、若井の番になり、若井はおもむろに池崎のポーズを真似。あまりにも自然な流れだったことから池崎は「ええ！やってくれる…」「すごいアーティスト」と驚き、剛力は大爆笑。若井は「やってみたかった」と笑顔で応えていた。
