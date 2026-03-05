女優吉高由里子（37）とダイアン津田篤宏（49）が5日、都内で行われた三井住友銀行の総合金融サービス「Olive 春のアップデート＆新CM発表会」に出席した。

共にCMに出演している。PayPay（ペイペイ）と連携することも発表され、吉高は「友達と合同でお誕生日会とかやるときとか使っていますよ。自販機とかでも。便利ですよね。持ち物も減りますし、日常の手軽さが増したなと思います」と語った。続いて津田もコメントしたが、吉高は「何か、全部私が言ったことじゃないですか？」と突っ込んで笑わせ、「人より大きい声で同じこと言っているだけ」と切り、津田は「それが俺のテクニックや！それで27年間やっているんですよ。ここまできましたよ！」と声を張り上げ、会場は大爆笑に包まれた。

さらに津田は今年3人の子どもが大学、高校、中学それぞれの受験を終えたことを報告。サービスを使ってやりたいことは「自分自身を労りたい」と語り「やっと一息ついたんです。今こそ自分に優しくしたい」と語った。

イベントには宮川大輔（53）も登壇。3人でコメントする場面では津田に「同じこと言ってるだけやん」と重ねて突っ込み、津田は「ベースは一緒でアレンジを入れているんですよ。テクニックなんですよ！」とややキレ気味に声を出して応戦。吉高は「この3ショット、最初で最後になりたくないから」と割って入って笑わせていた。