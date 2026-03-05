昨年7月に炎上騒動を起こしたお笑いタレントの千原せいじに、再び大きな注目が集まっている。せいじは、戸田市議会議員を務める河合悠祐氏との対談動画で、川口市のクルド人問題をめぐる議論で紛糾。その中で、「お前、いじめられっ子やったやろ、いじめられっ子オーラいかついぞ」と問題発言を行い、SNSで大炎上を巻き起こした。

後に謝罪しているが、対応が悪かったことでいまだにSNSではバッシングを受ける状況が続いている。せいじは仕事が激減し、現在も自身のYouTubeチャンネルで動画を配信しているが、かつてより再生数が減少。信頼回復ができないまま、芸能人として大ピンチの状態が続いている。

「せいじさんは、テレビでもYouTubeでも言いたいことを何でも自由に話すスタイルで人気でした。それだけに嫌っていた視聴者も多く、河合氏への暴言で一気に大炎上した形です。いまだにSNSではせいじさんをバッシングするユーザーが多く、バラエティー番組で使いづらくなっています」（民放関係者）

そんなせいじだが、意外な形で世間の注目を集めることに成功している。せいじは、2月10日から配信がスタートしたNetflix映画「This is I（ディスイズアイ）」に出演。同作は、タレント・はるな愛の実話をもとに描く映画で、せいじは主人公・アイの父親となる和孝役を担当している。

この「This is I」は、Netflixの日本映画における週間視聴ランキングで、初登場から2週連続1位を獲得。大反響を起こしている作品となり、せいじの演技も評価を得ている。この作品への出演で、せいじは俳優として復活できる可能性も出てきたとテレビ関係者が明かした。

「せいじさんは、『This is I』で不器用ながら温かみのある父親役を見事に演じています。木村多江さんや斎藤工さんなど演技派が多い作品ですが、見劣りしないほどの役作りをみせました。この作品がヒットしたことで、テレビや映画関係者の間でもせいじさんを俳優として起用したいという声が出始めているようです。もともと、せいじさんは俳優仕事も多く、ドラマ『ハコヅメ～たたかう!交番女子～』（日本テレビ系）や映画『十一人の賊軍』などで味のある演技を披露しています。テレビ出演がなかなか難しい中で、俳優として復活する可能性が高くなっています」

果たして、せいじが俳優として再起できるのか注目だ