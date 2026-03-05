ミュージシャンのＧＡＣＫＴが５日、自身のＸを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組への報奨金について私見をつづった。

２人へ所属する木下グループから各２０００万円の報奨金が贈呈されたニュースに反応。「うちのスタッフがこのニュースを見て、『すごーい！２０００万！』と言っているのを聞いて、正直ゾッとした。世界一を取った２人に２０００万円。称えるのはいい。だが、、、人生を賭けて世界の頂点に立った人間への評価として、この金額は低すぎないか？」と疑問を呈し、「【世界一】を取りに行くということ。それは『好きだから』や『趣味だから』で到達できる世界じゃないことくらい、どんなバカでもわかるはず。青春を削り、膨大な時間を注ぎ込み、文字通り人生を削って辿り着く場所。もちろん、人生を賭けてもそこに辿り着ける人間はほとんどいない。だからこそ思う。その人生を賭けた代償を考えればこれ、安すぎないか？日本の国民性なのか、日本人は【努力の物語】が好きだ。だが、【勝者の価値】を本気で理解し、評価しているとは思えない。彼らの稼ぎは会社員のように定年まで続かない。現役の時間は恐ろしく短い。怪我やアクシデントで選手生命が突然終わることだってザラだ。つまり、短い現役期間の中で一生分の生活を作らなければならない世界に彼らは生きている。そして、そのほとんどの人たちは道半ばで諦めなければならない現実。そんな過酷な環境と現実の上で、世界の頂点に立った二人への評価がこの金額なのか？これで子供たちはこの世界を目指すだろうか？」と指摘。「トップを作りたいなら、、、夢を追う意味や価値を次の世代に伝えたいのなら、拍手や称賛だけじゃ足りない。国も企業も【覚悟のある評価】を示すべきじゃないか？世界一に対する評価がこの程度なら、『夢を追え』と子供に言う資格なんて大人には存在しない。こんなことを考えるのが、ボクだけじゃないことを切に願いたいよ」と記した。

同投稿は反響を呼んでおり、賛同の声もある一方で、木下グループがペア競技やりくりゅうに対して長期間に渡ってバックアップしてきた背景もあり、「それで『２０００万は安い』なんて叩かれたら無名時代からコツコツ支援してくれる企業なんてなくなる」、「覚悟がない、はある意味失礼」との声も上がっている。