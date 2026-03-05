併用軌道でスピードアップ！ メリットは？

広島電鉄が2026年3月4日より、一部区間で「路面電車の速度向上試験」を開始しました。期間は「当面の間」です。

【え…！】これが路面電車「道路上区間でスピードアップ」の概要です（地図／写真）

横川線（十日市町−横川駅）のうち、国道183号上を走る十日市町−別院前前間770mにて、低床車両1000形試験車の走行速度が引き上げられます。現行で40km/h以下のところ、50km/h以下で運転します。

広電によると、道路上を自動車と並走する併用軌道区間において、40km/hを超えて運転する今回の取り組みは全国初とのことです。当該区間は片側3車線の中央に複線の軌道が通る幅の広い道路です。

今回の引き上げは国土交通省、警察庁、有識者や軌道事業者で構成される「路面電車の速度向上に係る検討会」の検証の一環。国土交通省から軌道運転規則の例外取扱い許可を受けて実施されます。

試運転を継続し問題ないことが確認されたら、7号線（横川駅―広島港)、8号線(横川駅−江波)の営業車両で、十日市町ー別院前間を運転する際の最高速度を50km/hに引き上げるといいます。

広電は「これにより、自動車との速度差が少なくなり接触事故の減少や、将来的には速達性向上につながることが考えられます」としています。

併用軌道区間は軌道運転規則で最高速度40km/hと定められており、路面電車の廃止が相次いだ昭和の時代から変わっていません。しかし近年は高速化が検討されており、2023年に新規開業した栃木県の宇都宮ライトレール（LRT）でも、将来的に併用軌道区間では特認を得て50km/h（高架区間は70km/h）での運転を目指すとしています。