100均でここまで本格的な商品売ってるんだ！？お手入れが激減！見た目もお洒落な園芸グッズ

近頃のダイソーは、園芸グッズのレベルが高い！先日店舗を訪れると、ダイソー商品とは思えない本格的な給水ポットを発見しました。水やりの頻度が大幅に減らせるので、管理がラクちんになるアイテム。さらに今回見つけた商品はデザイン性も高いので、インテリアとの相性も抜群です。早速見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：底面給水ポット（ベーシック）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：3号／直径10.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480831336

こんな本格的なものがダイソーで買えるの！？優秀な園芸グッズをチェック

近頃のダイソーは、園芸グッズにかなり力を入れていますよね！先日店舗を覗いてみると、園芸グッズ売り場で本格的な商品を発見しました。今回購入してきたのは、その名も『底面給水ポット（ベーシック）』。お値段は￥330（税込）。サイズは直径10.5cmで、3号のポットになっています。

この商品の特徴は、インナーポット（左）とアウターポット（右）に分かれていること。

インナーポットの底には不織布が付いており、これが水を吸い上げて植物に給水してくれるわけです。早速使っていきましょう！

見た目もお洒落で使いやすい！ダイソーの『底面給水ポット（ベーシック）』

まずはアウターポットの水位線まで水を補充します。

植物を植えたインナーポットを重ねます。

完成したのがこちら。落ち着いた配色のポットなので、緑がキレイに映えます。

実はこういった構造のポットって、今までもダイソーで販売されていました。しかし、今回GETしたこちらの商品はデザイン性が高く、インテリアにも馴染んでくれるお洒落さが魅力です。

ただ、スチール製の給水ポットなので、錆が発生していないか定期的にチェックする必要があると思いました。しっかり塗装されているのですぐに錆びたりはしなさそうですが、例えばブリキ製の商品だと錆びて底が抜けることもあるので、要注意といったところです。

今回はダイソーの『底面給水ポット（ベーシック）』をご紹介しました。

アウターポットから適量の水分を吸い上げてくれるので、水やりの頻度が大幅に減り、根腐れや水枯れを防げる優秀なグッズ。お洒落で管理しやすい代物なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。