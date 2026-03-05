TVアニメ『みどりのマキバオー』が2026年3月に放送30周年を迎えることを記念して、様々な企画の実施が決定した。

参考：競馬関係者も『ザ・ロイヤルファミリー』に夢中？ 監修・大竹正博調教師が明かす撮影裏

本作は、つの丸による競馬漫画を原作とし、『週刊少年ジャンプ』で1994年から1998年にかけて連載。2007年には『週刊プレイボーイ』で続編『たいようのマキバオー』の連載がスタートし、2011年からはWEBサイト『週プレNEWS』へ移籍、『たいようのマキバオーW』として2016年まで連載された。TVアニメは1996年3月2日よりスタジオぴえろ制作で放送され、全61話がオンエア。原作のコメディ性とスポ根要素を踏襲しつつ、飯富勝や本多麗、堀江ヒゲ治といったアニメオリジナルキャラクターを加えるなど、ファミリー層にも向けた内容として展開された。

30周年を記念してオープンした特設サイトでは、各種企画情報や作品あらすじなどが掲載。あわせて、ハッシュタグ「#マキバオー30周年」を付けてXに投稿された応援メッセージが、サイトトップに掲載されるキャンペーンも実施される。

また、30周年記念サイトおよび「ぴえろチャンネル」にて、TVアニメのオープニング映像「走れマキバオー」（F・MAP）、エンディング映像「とってもウマナミ」（MEN’S5）が公開された。

さらに、作中で“漆黒の帝王”の異名を持つカスケードのソフビ化が決定。2026年冬頃の発売を予定している。

このほか、OKCOFFEEより、マキバオーをイメージしたオリジナルブレンド「マキバオーブレンド」の発売が決定。ドリップパックや関連グッズも展開予定で、コラボカフェの開催も春に予定されており、詳細は後日発表される。

加えて、「FaNeMaくじ」にてTVアニメ『みどりのマキバオー』のオンラインくじを2026年夏頃より販売予定。マキバオーのぬいぐるみやキャラクターイラストを使用したグッズなどを展開する。続報はFaNeMa公式Xで告知される。

アニメグッズ通販サイト「AMNIBUS」でも、場面写真などを使用した商品の発売が決定。詳細は後日、AMNIBUS公式Xアカウント（https://x.com/AMNIBUS）にて案内される。（文＝リアルサウンド編集部）