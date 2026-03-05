ミーマイナーが、ソニー・ミュージックレーベルズ gr8!recordsより5月13日にメジャーデビュー。メジャー1st EP『部屋とガラクタと私』をリリースする。

同情報は、3月4日にSpotify O-WESTで開催した2ndワンマンライブにて発表されたもの。さらに、これまでサポートメンバーとしてバンドを支えてきたわたさん（Gt）、葵（Dr）の2名が正式メンバーとして加入し、ミーマイナーは4人体制でメジャーデビューを迎える。

メジャーデビュー作品の表題曲となる「部屋とガラクタと私」は、4月6日より放送のTVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』（TOKYO MX／BS朝日ほか）のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。現在公開中のアニメPVでは楽曲の一部が発表されており、同ライブでは同曲を初披露していた。

また、結成2周年を記念した3rdワンマンライブが9月17日にSpotify O-EASTで開催されることも発表。4人体制となった新たなアーティスト写真も公開された。

＜ミーマイナー コメント（TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』エンディングテーマについて）＞

ミーマイナーです！EDテーマを担当させていただけてとても嬉しいです。「部屋とガラクタと私」は、他の人から見ればただのガラクタでも、自分にとっては大切な思い出を呼び起こしてくれる、そんな気持ちを歌にしました。ポンスカの愉快でかけがえのない日常が、振り返えると一層愛おしく感じられる、そんなきっかけになるような楽曲になれば嬉しいです。ぜひアニメと合わせてお楽しみください。

（文＝リアルサウンド編集部）