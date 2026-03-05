京セラは、法人向けの高耐久スマートフォン「DuraForce EX2」を9月に発売する。

「DuraForce EX2」は、「MIL-STD-810H」に準拠し高い堅牢性を備えたタフネススマートフォン。京セラ独自の追加試験にもクリアし、防水

（IPX5/IPX8）防塵（IP6X）性能も兼ね備えているため、雨天や粉塵の多い環境でも使用できる。

国内で初となる「Wi-Fi HaLow（IEEE 802.11ah）」に対応し、最大1km先までつながる長距離通信が可能になっている。これにより、携帯電話の電波が届きづらく、従来のWi-Fi環境の構築の難しい場所であっても、通信や通話ができる。

高輝度LED照明とToFセンサー、LEDエイマーによる高精度なバーコードリーダー機能を搭載し、倉庫などの暗所での正確な読み取りを可能にしている。

端末の電源がONのままバッテリーを交換できる「ホットスワップ」にも対応し、生産性を維持しながら長時間の連続使用ができる。また、バッテリーごとに充電回数などを確認でき、計画的な管理や安定稼働につなげられる。

また、3月6日まで開催される「リテールテック JAPAN

2026」の京セラブースにおいて、「DuraForce EX2」の参考展示が行われている。

主なスペック 項目 内容 大きさ 約79×166×13.9mm SIM nanoSIM／eSIM 重さ 約248g OS Android 16（OSV3回） チップセット Dragonwing Q-6690 メモリー 8GB ストレージ 128GB 外部ストレージ microSDXC（2TB） ディスプレイ 約5.8インチ HD+ TFT液晶 アウトカメラ 約5,000万画素CMOS インカメラ 約800万画素CMOS バッテリー 4100mAh Bluetooth 5.4 接続端子 USB Type-C／イヤホンジャック 防水・防塵 ○／○ おサイフケータイ［Felica］ ○／○ 生体認証 ○（指紋、顔）