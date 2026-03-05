「うわまじ神だわ」人気YouTuber、ひな人形のお内裏様に変身「どうしてこうなった？」「イケメンで草」
旅行系 ・交通系YouTuberのスーツさんは3月4日、自身のInstagramを更新。ひな祭りに合わせておだいり様に合成されたユニークな写真を公開し、話題を呼んでいます。
【写真】イケメンなスーツの姿
「お雛様より上にいるの草」投稿に1枚の画像を載せたスーツさん。豪華な紫を基調とした束帯衣装をまとい、笏（しゃく）を手にひな壇に座るスーツさんの姿です。金屏風や桜の花などが並ぶ本格的なひな飾りの中に自然に溶け込んでおり、おひな様の人形も手前にあります。おそらくAIなどによる生成画像と思われますが、まるで本物のようなクオリティーです。
コメントでは、「びっくりした」「めちゃ可愛い！！」「似合ってる」「めっちゃかっこよくなってる！」「思いのほか似合ってんのおもろすぎる」「うわまじ神だわ笑」「お雛様より上にいるの草」「やっぱイケメンだけど、格好にサングラスが違和感ありすぎるw」「イケメンで草」「どうしてこうなった？？？？」などの声が寄せられました。
「違和感がありますねぇ」2月7日の投稿でもAI生成の可能性がある画像を1枚載せているスーツさん。「#豆まき」とハッシュタグを付けていますが、豆は宙に浮いているように見えます。「うける！」「違和感がありますねぇ」といった声が上がっているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
