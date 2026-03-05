山本舞香、活動休止発表の夫・Hiroとのツーショットを公開。ライブ会場での寄り添い姿に反響
俳優の山本舞香さんは3月5日、自身のInstagramを更新。ロックバンド・MY FIRST STORYのメンバーで夫のHiroさんとのツーショットを公開しました。
【写真】山本舞香＆夫・Hiroのツーショット
Hiroさんがボーカルを務める同バンドの活動休止が2月26日に発表されたばかりというタイミングもあり、この“無言”の1枚に大きな反響が寄せられました。記事執筆時点で4万8000件を超える「いいね！」が集まっています。
コメントでは「舞香ちゃん可愛いすぎる」「舞香ちゃんもhiro君も本当に幸せそうで見てるこっちまで凄く幸せな気持ちになります」「素敵な夫婦すぎ」「可愛いデートの写真ありがとうございます」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】山本舞香＆夫・Hiroのツーショット
後ろ姿のツーショット山本さんの投稿に言葉はなく、1枚の写真だけが公開されました。写っているのは、ライブ会場の客席と思われる場所に並んで座る山本さんとHiroさんの後ろ姿。そっと寄り添うように肩を並べています。
「素敵な夫婦すぎ」2025年10月5日には、「最近は各地の美味しい物をたべてます。誰と食べるかも大切」とつづり、9枚の写真を投稿した山本さん。3、4枚目には、Hiroさんと思われる男性の姿も。山本さんは笑顔を見せたり、おちゃめな表情を披露したりと、リラックスした様子が印象的です。
コメントでは「舞香ちゃん可愛いすぎる」「舞香ちゃんもhiro君も本当に幸せそうで見てるこっちまで凄く幸せな気持ちになります」「素敵な夫婦すぎ」「可愛いデートの写真ありがとうございます」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)