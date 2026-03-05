「救国顔」だと思う50代男性俳優ランキング！ 2位「谷原章介」を抑えた1位は？
柔らかな笑顔の中に誠実さがにじむ「救国顔」。50代になってもなおその爽やかさを保ち、作品に温かみを添える俳優が注目されています。
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×50代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「救国顔だと思う50代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、谷原章介さんです。1992年に男性ファッション誌『メンズノンノ』（集英社）でモデルデビュー。1995年から俳優としても活動し、『救命病棟24時』（フジテレビ系）シリーズや映画『ハンサム★スーツ』（2008年）などに出演しています。
また、『王様のブランチ』（TBS系）の司会や朝の情報番組『サン！シャイン』（フジテレビ系）のメインキャスターなど、司会業も好調。4月からは日曜朝の顔として、フジテレビ系の情報番組の司会を務める予定です。
回答者からは「王道で万人がハンサムだと思う顔立ちが重要だと思います」（20代女性／東京都）、「朝の顔でもある谷原さん。まさに誰もが思う好青年顔」（40代女性／神奈川県）、「穏やかで柔らかい表情が印象的で、清潔感と誠実さを感じさせる顔立ちをしています」（40代男性／北海道）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、藤木直人さんです。1995年に俳優デビューし、『ナースのお仕事』（フジテレビ系）や『ホタルノヒカリ』（日本テレビ系）などの話題作に出演。俳優業と並行して音楽活動を開始し、1999年にCDデビューを果たしました。
最近では「第51回衆議院議員総選挙」の選挙啓発イメージキャラクターを務めるなど、救国顔にふさわしいクリーンな印象も。2025年4月からは、土曜朝の情報番組『朝だ！生です旅サラダ』（テレビ朝日系）の司会も務め、マルチに活躍しています。
回答コメントでは「いつまでも好青年のイメージがあるから」（50代女性／愛知県）、「キラキラしているから」（30代女性／埼玉県）、「清潔感があり、汚れのない正義感を持つ印象がある」（50代女性／福島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
