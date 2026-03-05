「めちゃくちゃ素敵」27歳女子ハードラーが…肩出しドレスで魅了「嗚呼、、佑美はん、、」

田中佑美が表彰式でプレゼンターを務めたことを報告(C)Getty Images

陸上女子100メートル障害で昨秋の東京世界選手権代表の田中佑美が自身のインスタグラムを更新し、大学スポーツ協会（UNIVAS）が主催する『UNIVAS AWARDS 2025-26』の表彰式でプレゼンターを務めたことを報告した。

田中はインスタで「同2020-21ウーマン・オブ・ザ・イヤーにおいて、最優秀賞をいただいていたことから、錚々たるメンバーの横に立たせていただきました」と綴り、オフショルダードレスで登壇した自身の写真など5枚を添えて投稿した。

この投稿にはファンから「スタイルも笑顔も素敵すぎる」「リツジョ 強くて可愛い」「うわ！！めちゃくちゃ素敵」「本当に素敵です プレゼンターもお疲れ様でした」「嗚呼、、佑美はん、、なんて素敵な笑顔なんだっ」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]