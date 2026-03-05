カイロス３号機「飛行中断措置」スペースワンがきょう午後３時に詳細発表へ　打ち上げられ一時は盛り上がるも…見物客からは落胆の声「みんな拍手喝采していたのに」「残念」

民間の小型ロケット「カイロス」３号機が３月５日午前１１時すぎに和歌山県串本町から打ち上げられましたが、機体は飛行中断措置が取られました。



発射場近くにある見学場所には朝早くから大勢の人がつめかけ、発射直後は盛り上がったものの、飛行中断措置の一報を受け、見物客からは落胆の声が聞かれました。



（河本光正アナウンサー ５日午前１１時１０分）「おっと、煙が出た！打ち上げの瞬間です。カイロス３号機打ち上げです。ものすごい炎と白煙をあげながら空へ、宇宙へと高度をあげています」





民間ロケット会社の「スペースワン」が開発したカイロス３号機は、予定通り午前１１時１０分に串本町のロケット発射場「スペースポート紀伊」から打ち上げられました。しかし、スペースワンによりますと、ミッション達成困難と判断し、飛行中断措置を行ったということです。カイロスの打ち上げは今回が３度目の挑戦で、打ち上げはこれまで天候の影響などで２月２５日、３月１日、そして３月４日と３回延期されていました。（見物客）「あ〜またあかんかった。また残念だった〜」「あんな高いところまで行って、本当によかったなあって、みんなこのあたりで拍手喝采していたのに。なんで、もうショックで」「残念ですね。難しいことと聞いていますから」飛行中断の理由についてスペースワンは５日午後３時に説明する予定です。