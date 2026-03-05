安めぐみ、自宅の豪華な雛人形＆娘2人との親子ショット公開「立派なお雛様」「めちゃくちゃ可愛い天使みたい」 夫は東貴博
タレントの安めぐみ（44）が4日、自身のインスタグラムを更新。自宅の豪華な七段飾りの雛人形＆10歳長女＆2歳次女との親子3ショットを公開した。
【写真】「めちゃくちゃ可愛い天使みたい」娘2人と密着親子ショットを公開した安めぐみ
安は「昨日はひな祭りでしたね」と切り出し、自宅の立派な雛人形の前で、娘たちと並んだ心温まる写真を投稿。「次女は雛人形を出した日は、わぁー!!と喜んでいました」と、2歳になった次女のほほ笑ましいリアクションを明かした。
当日は習い事などで「いつも通りバタバタな1日」だったというが、多忙な合間を縫って「いただいたケーキをみんなで食べました」と、家族で季節の行事を祝った様子を報告している。
コメント欄には「立派なお雛様」「めちゃくちゃ可愛い天使みたい」「たのしそう」「素敵」「相変わらずの美人さん」「次女ちゃんも喜ぶしっかりとしたとても素敵な雛人形ですね」などの声が多数寄せられていた。
安は2011年12月、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。
