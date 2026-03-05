ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 横浜市営地下鉄ブルーライン運転再開 新横浜駅線路内の発煙で一時運… 横浜市営地下鉄ブルーライン運転再開 新横浜駅線路内の発煙で一時運転見合わせ 横浜市営地下鉄ブルーライン運転再開 新横浜駅線路内の発煙で一時運転見合わせ 2026年3月5日 12時21分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 横浜市交通局によりますと、地下鉄ブルーラインは線路上で発煙があったため、一部の区間で運転を見合わせていましたが、午後0時10分ごろ、運転を再開しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, 思いやり, 沖縄, 大学, 慰霊祭, 葬祭, 上田, 静岡, 井の頭線, 商店街