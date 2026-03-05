デサントジャパンが展開するフランス生まれのスポーツブランド「ルコックスポルティフ」は、同じくフランス生まれのファッションブランド「PAUL＆JOE」との初めてのコラボレーションアイテムを、3月6日からデサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」、直営店「le coq sportif ららぽーと湘南平塚」などで順次発売する。

「ルコックスポルティフ」と「PAUL＆JOE」は、柔らかい色使いや遊び心のあるデザインなどフランスらしい上質で上品なブランドとしての共通点が多いことから、ファッションとスポーツを融合させた今回のコラボレーションが実現した。「ルコックスポルティフ」の動きやすさや着心地、履き心地などの快適な機能性と、「PAUL＆JOE」のシンボルモチーフである「クリザンテーム（西洋菊の一種）」や愛らしい猫の柄をあしらった大人かわいいデザインで、着用したら心が弾むような女性向けのコレクションになっている。外出に活躍するスニーカー3型、スポーツシーンでも日常でも使いやすいジャケットやTシャツなどスポーツウェアを7型、キャップ1型、テニスウェア・グッズを8型、計19型を展開する。

販売場所は、デサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」、「le coq sportif ららぽーと湘南平塚」、のほか百貨店、スポーツデポ・アルペン（スポーツウェア／一部店舗テニスウェア）、ABCマート（スニーカー）、ウインザーラケットショップ（テニスウェア）など。



「PAUL＆JOEコラボ クロスジャケット」

「PAUL＆JOEコラボ クロスジャケット」は、適度なハリコシに加え、ストレッチ性に優れた軽量布帛素材で春や秋のトレーニングはもちろん、夏のUVカットアイテムとしても着用できる。ゆとりをもった安心感のあるシルエットとベーシックな色使いのジャケットに、袖部分の「クリザンテーム」がデザインポイントになっている。



「PAUL＆JOEコラボ ヘランカ半袖Tシャツ」

「PAUL＆JOEコラボ ヘランカ半袖Tシャツ」は、ブランドのロゴと「クリザンテーム」を組み合わせた大人の女性の遊び心を引き出すデザインで、もちっと柔らかな独特の風合いが特徴の開発生地“ヘランカ”を採用したベーシックなシルエットのTシャツ。日傘のように太陽光をブロックする同社独自開発の機能「サンスクリーンNIR」がウェア内の温度上昇を抑える。



「PAUL＆JOEコラボ コットンキャップ」

「PAUL＆JOEコラボ コットンキャップ」は、肌触りの良い定番のコットン素材をベースに、額に接する部分に抗菌防臭・吸汗速乾性のある素材を採用した。シーズンを問わず快適な機能性と、花や猫のかわいらしいワンポイントデザインで使いまわしが効くキャップになっている。



「ラ ローラン SL PJ

「ラ ローラン SL PJ」は、軽量性とフィット感にこだわった定番コートスタイル「LA ROLAND SL（ラ ローラン エスエル）」をベースにゴールドのロゴと「クリザンテーム」をあしらった上品なデザインになっている。内側にも花柄を散らし、インソールには猫のイラストと、「PAUL＆JOE」の世界を詰め込んだ一足だという。



「PAUL＆JOEコラボ グラフィックゲームシャツ」「PAUL＆JOEコラボ スコート」

「PAUL＆JOEコラボ グラフィックゲームシャツ」「PAUL＆JOEコラボ スコート」は、「クリザンテーム」を散らした華やかなデザインと、柔らかくストレッチ性に優れた素材が特徴のテニスウェア。ゲームシャツには肩回りの動きに着目した独自のパターンや消臭テープを採用し、テニスに適した機能性をもたせている。いずれもJTA（日本テニス協会）の定めるウェア規定を満たしているので公式試合でも着用できる。



「PAUL＆JOEコラボ サンバイザー」

「PAUL＆JOEコラボ サンバイザー」は、「クリザンテーム」を庇部分にあしらった上品な印象のサンバイザー。額に接する部分に抗菌防臭・吸汗速乾性のある素材を採用したテニスのプレー時におすすめのアイテムとなっている。

［小売価格］

PAUL＆JOEコラボ クロスジャケット：9790円

PAUL＆JOEコラボ ヘランカ半袖Tシャツ：5500円

PAUL＆JOEコラボ コットンキャップ：4950円

ラ ローラン SL PJ：9900円

PAUL＆JOEコラボ グラフィックゲームシャツ：9900円

PAUL＆JOEコラボ スコート：9350円

PAUL＆JOEコラボ サンバイザー：4950円

（すべて税込）

［発売日］3月6日（金）

デサント＝https://www.descente.co.jp/jp