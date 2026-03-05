『ONE PIECE』ランジェリー姿のナミ・ロビン！ ワコール「Salute」初コラボでイラスト解禁
ワコールが展開するブランド「Salute（サルート）」は5日、漫画『ONE PIECE』（ワンピース）に登場する女性キャラクターを主人公としたアニメ『ONE PIECE HEROINES』とコラボレーションすることを発表した。全国の取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで順次発売していく。
【画像】センス抜群な柄！ランジェリー姿のナミ＆ロビンのイラスト
コラボレーションは、「Salute」が大切にする“外面の美しさ”と“内面の強さ”という女性像と、『ONE PIECE HEROINES』に登場する彼女たちの“自分らしさ”を描いたことに共鳴し実現。
「Salute」は、大胆なカラーとセクシーなシルエットで女性を劇的に輝かせ、どんなときも“自分らしさ”を表現できる唯一無二のインナーウェアを展開するブランド。2026年春夏コレクションのテーマは“MEDITERRANEAN CRUISE（地中海を巡るクルーズ旅行）”。地中海沿岸のさまざまな国の歴史や文化からインスピレーションを受けたコレクションで、非日常の解放感や心躍る旅の情景を映した世界観が、海を舞台に冒険する『ONE PIECE』のヒロインたちとも通じ合い、今回のコラボレーションをよりドラマティックに彩る。
今回のコラボレーションでは、人気キャラクター「ナミ」、「ロビン」がSaluteを着用したイラストを描き下ろし。〈33グループ〉では「ロビン」の知的な探求心と内に秘めた熱い精神力を感じさせるPU、「ナミ」の明るくエネルギッシュな魅力を感じさせるKO、〈38グループ〉では「ナミ」の意志の強さと優しさを感じさせるSX、「ロビン」の知的でミステリアスな雰囲気を感じさせるBLを展開する。
また、2026年春夏コレクションの発売に合わせて、コラボレーションポスターを公開し、限定フェアやSNSキャンペーンを実施する。
『ONE PIECE HEROINES』コラボレーションカラー
・「ロビン」着用デザイン：＜33グループ＞PUカラー
地中海の夕焼けを纏うパープル。地中海の夕焼けのような高貴なパープルで高揚感と喜びに満ちた自分を纏って、人生の主役に。
・「ナミ」着用デザイン：＜33グループ＞KOカラー
地中海の海を映すブルー。地中海の穏やかな海を思わせるブルーと太陽のようなオレンジに、冷静な知性と明るいまっすぐさ、自分を貫く強さを込めました。
・「ナミ」着用デザイン〈38グループ〉SXカラー
地中海の波のように、自由と情熱が輝く。地中海の波のようにしなやかなプリーツは、強さと感情の豊かさ、困難を乗り越える姿勢を象徴しています。
・「ロビン」着用デザイン＜38グループ＞BLカラー
地中海の夜空を映す、ミステリアスな魅力。繊細なレースと華麗なアップリケは心惹きつける存在感を放ち、シルバーの刺繍は静けさの中にある凛とした意志を映し出します。
