¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡Ö3½µ´Ö¤¯¤é¤¤·Ð¤Ä¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥®¥êºÜ¤»¤ÆÎÉ¤¤¤è¤Í¡©¾Ð¡×¡Ö¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ºÜ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤Ç¾Ð´é
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡Ö3½µ´Ö¤¯¤é¤¤·Ð¤Ä¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥®¥êºÜ¤»¤ÆÎÉ¤¤¤è¤Í¡©¾Ð¡×¡Ö¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ºÜ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤Ç¾Ð´é
ÊæÀî¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï2·î12Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é3·î¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·Ï¤Î¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Û¤ÜºÜ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤ÏÀè·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÊæÀî¤µ¤ó¤¬Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢µÇ°Æü¤é¤·¤¯¾åÉÊ¤Ç½÷À¤é¤·¤¤Áõ¤¤¡£²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤òºÌ¤ëÀÖ¤¤¥í¥¦¥½¥¯¤¬Åô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö3½µ´Ö¤¯¤é¤¤·Ð¤Ä¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥®¥êºÜ¤»¤ÆÎÉ¤¤¤è¤Í¡©¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌä¤¤¤«¤±¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤·¤Æ¡Ö#»×¤¤½ÐÅê¹Æ¡×¡Ö#1¥ö·î°ÊÆâ¤Ê¤é¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡×¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿Ë»¤Ê¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤âÃÂÀ¸Æü¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û