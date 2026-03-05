HANA・MAHINA、指原莉乃の“トーク力”を尊敬も…本人は焦り「きょうは発揮できていない」
SixTONESの松村北斗、タレントの指原莉乃、HANAのMAHINA、お笑い芸人の狩野英孝が5日、都内で行われた『ポケットモンスター』シリーズ初のスローライフ・サンドボックスゲーム、Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』発売イベントに登壇した。4人は出演するCM（放送中）の“メタモン”を意識した紫衣装で登場した。
【集合ショット】メタモンを意識した紫衣装で登場した松村北斗、MAHINAら
イベントでは狩野＆松村、MAHINA＆指原で互いに変身したいところを挙げることに。指原は「声帯」とフリップを発表すると「元々のグループ活動の声も魅力的なのですが、今回のCMのようなかわいい歌声も魅力的。でも歌声にしなかったのは普段のしゃべり声もめっちゃかわいくて…すてきだな」と憧れを明かした。
一方、MAHINAは「私は指原さんのトーク力。本当にコミュニケーション能力が高くて。テレビもYouTubeも指原さんワールドにすぐもっていけるところがすばらしい」と尊敬のまなざし。指原は「そう言っていただいた割に、きょうは発揮できてないので急ぎで帳尻を合わせたい」と焦っていた。
