ゴールドウインが展開するウェルネスブランド「NEUTRALWORKS.（ニュートラルワークス.）」は、働く人々の日常動作におけるストレスの軽減を目指し、素材・設計の両面から快適性を追求した新作シャツ「KINETIC COMFORT SHIRT」を3月4日にNEUTRALWORKS.店舗、取扱店および公式オンラインストアで発売した。

同製品の開発にあたり、同社の研究開発拠点である富山本店開発本部「テック・ラボ」で、働く人々が日常的にストレスを感じやすい通勤時のつり革をつかむ姿勢や長時間にわたるパソコン作業時の姿勢などの動作に着目し、皮膚がどのように伸びるかを計測した。

そのデータをもとに、開発本部「商品研究部」が高度な設計技術を活かし、素材の伸縮性を最大限に引き出す生地の向きや分量を調整するなど、パターン設計に反映。NEUTRALWORKS.を代表するシンプルなシャツのデザインと美しく見えるシルエットを維持しながら、従来品と比較して肩甲骨・肘周辺の動作への干渉を減らすことで快適性を高めた。

消臭機能を持つMXP（エムエックスピー）素材やオーガニックコットンなど環境配慮型素材を一部に採用し、ポリウレタンを使わず、伸縮性の高いポリエステル系素材を使うことで加水分解による劣化が生じにくい素材設計としている。

［小売価格］2万5300円（税込）

［発売日］3月4日（水）

ゴールドウイン＝https://about.goldwin.co.jp