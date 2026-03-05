東京ソワールは、量販店や百貨店、直営店、ECの販路を横断する新ブランド「TOKYO SOIR（トウキョウソワール）」の全国展開を本格始動する。

同ブランドは、「何を着ればいいのかわからない」と悩む人へ向けて、どのようなシーンでも安心して着用できる“新しいスタンダード”を提案している。

昨年10月に76店舗で展開を開始し、3月4日から量販店を中心に213店舗へ拡大し、全国規模でブランドを提供していく。

コロナ禍を経て、冠婚葬祭のあり方が大きく変化している。簡素化・多様化が進む一方で、「何を着れば正解なのかわからない」という不安の声が増加している。特に喪服を初めて購入する層にとって、「間違いのない選択」への不安が高まっている。

同社が実施した調査（調査方法：インターネット調査（ミルトーク）、2025年10月実施、調査対象：全国の20〜60代一般女性454名）では、喪服に求める価値として、「デザイン重視」が42.4％、「機能性重視」が37.7％と、両者を合わせると約8割を占める結果となった。さらに「デザイン重視」と回答した190名のうち72％が、自由記述欄において、シンプル、無難、すっきりなどの「シンプル志向」を示すキーワードを挙げた。

こうした購入者からのフィードバックを踏まえ、今回の全国展開にあたり、特に好評であったアンサンブルを拡充。デザイン・着丈のラインアップを増やす。



左から：前開きアンサンブル、前開きアンサンブル、前開きワンピース

デザインにおいては、シンプルなデザインとして、「これで間違いない」という確かな安心感を提供する。また、年齢や立場の変化にも対応。1着で長く着られる経済性も備える。さらに、確かな素材と丁寧な縫製による高い品質を届けるとのこと。大切な場に自信を持って参列できる。

機能性においては、ストレッチ素材として、長時間の着用でも疲れにくいものを採用する。また、前開きファスナーなので、背中に手を回すことなく無理なく着られる。ウォッシャブルのため、自宅で洗え、クリーニング代も削減できる。

同社は、「大切な想いのすぐそばに」の理念のもと、ブラックフォーマルの“新しいスタンダード”を定義するという使命を掲げ、消費者のニーズに応える商品開発を続けている。いつでもどこでも、必要な時に迷わず選べる1着を提供し、マナーへの不安を解消する。今回の店舗拡大で、全国でのブランド浸透をより一層進めていく考え。

［小売価格］

前開きアンサンブル：6万500円〜6万1600円

前開きワンピース：4万2900円

（すべて税込）

［展開日］3月4日（水）

東京ソワール＝https://www.soir.co.jp