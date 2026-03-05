TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ãæ¹ñ¤ÇÁ´¿ÍÂå=Á´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤¬³«Ëë¤·¡¢À¯ÉÜ³èÆ°Êó¹ð¤Çº£Ç¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¤¬µîÇ¯¤Î5%Á°¸å¤«¤é4.5%¤«¤é5%¤Ë°ú¤­²¼¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê5Æü¡Ë¸áÁ°¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ü¥Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤äÀ¤³¦·ÐºÑ¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ú¤­Â³¤­Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯ü¥¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¹ñËÉÈñ¤ÎÍ½»»°Æ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç7%Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç7%Âæ¤Î¿­¤ÓÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÚ¸¶Ä¹´±¤Ï¡¢ü¥½½Ê¬¤ÊÆ©ÌÀÀ­¤ò·ç¤¤¤¿¤Þ¤Þ·³»öÎÏ¤ò¹­ÈÏ¤«¤ÄµÞÂ®¤ËÁý¶¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëü¥¤ÈÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£