『霜降り明星ANN』SW通常回が聴取率首位 真裏のバナナマンと“し烈な戦い”
ニッポン放送は5日、2月2日から8日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』を発表（個人全体：12歳〜69歳・男女）。『霜降り明星のオールナイトニッポン』（毎週金曜 深1：00）が首位を獲得した。
【写真】スペシャルウィークは…通常回を届けた霜降り明星
『霜降りANN』では、裏番組としてTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンムーンGOLD』が放送されていることから、毎回し烈な聴取率争いを展開していることでも有名。この日は「スペシャルウィーク通常回」として、通常回を届けたが、その中でナインティナインの冠番組が長きにわたって放送されていることなどが話されていた。
■全局中同時間帯首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
◇「オールナイトニッポンMUSIC10/GOLD」
・「オールナイトニッポンMUSIC10/GOLD」(毎週月曜〜金曜 午後10時〜午前0時）
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜 午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜 午後10時〜午前0時)
・「名取裕子オールナイトニッポンMUSIC10」 （毎月第1・3水曜 午後10時〜午前0時）
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜 午後10時〜午前0時)
・「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」（2月6日（金） 午後10時〜午前0時）
◇「オールナイトニッポンX(クロス)」
・「オールナイトニッポンX(クロス)」(毎週月曜〜金曜 深夜0時〜)
・「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週月曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週火曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「JO1のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
◇「オールナイトニッポン」
・「オールナイトニッポン」(月曜〜土曜 深夜1時〜深夜3時）
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜 深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜 深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜 深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜 深夜1時〜深夜3時）
◇「オールナイトニッポンサタデースペシャル」
・「SiXTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜 午後11時30分〜深夜1時）
◇「オールナイトニッポン0(ZERO)」
・「オールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜〜土曜 深夜3時〜）
・「あののオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜 深夜3時〜深夜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜 深夜3時〜深夜5時）
・「ゆりやんレトリィバァのオールナイトニッポン0(ZERO)」（2月7日（土） 深夜3時〜深夜5時）
