俳優の前田愛（42）が、家族に祝福してもらったひな祭りの様子を公開し、話題になっている。

2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍している15歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎、2人の息子を育てている前田。Instagramでは、勘太郎が撮影した夫婦ショットや、夏休みに日光江戸村を訪れた際の家族ショット、子どもから褒められたというお弁当など、家族と過ごす日常の様子を発信してきた。

2025年12月7日には、義理の父・十八代目 中村勘三郎さんの祥月命日を報告するとともに、息子2人の姿を公開。「めちゃめちゃ大人っぽくなってる」「こんなにもお父さん おじいさんそっくりになっていたなんて！」などのコメントが寄せられていた。

「今日はママの日だよ〜」家族でひな祭りを満喫

2026年3月3日にはストーリーズを更新し、「今日はママの日だよ〜」と女の子の御祝、してもらっていいの！？な、毎年嬉しい雛祭り。女の子って楽しいよね！」とつづり、ひな祭りの際によく食べられている“ハマグリのお吸い物”の写真を添えて、家族から祝福してもらったことを明かした。

