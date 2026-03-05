日本ピザハット（以下、ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、3月4日〜3月31日までの期間限定で、過去好評だったラーメンコラボシリーズのピザ第3弾となる新商品「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」を発売する。

これまで宅配ピザに馴染みのなかった人はもちろん、ラーメンファン・外食好きの人も思わず二度見してしまうような“新ジャンルの食体験”を提供する。家系ラーメンの独特の旨みが、ピザと出会うとどうなるのか。その答えを、ぜひ自身の舌で確かめてみてほしい考え。



「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」

期間限定で新商品「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」が登場する。吉村家は、1974年に創業した横浜家系ラーメンの元祖とされる名店。濃厚な豚骨醤油スープと鶏油（チーユ）の旨みを特徴とし、全国に約2000店舗広がる“家系ラーメン”の源流として知られている。開店前から行列ができ、1日平均約1500人が訪れる、家系ラーメンの象徴的存在だとか。過去のラーメンコラボシリーズへの大きな反響を追い風に、ピザハットはさらなる本格志向への挑戦を模索。その中で、横浜に本社を構える両社の縁が重なり、同企画が実現した。今回は家系総本山 吉村家監修のもと「横浜家系ラーメンピザ」を開発。豚骨スープをベースに鶏ガラを合わせ、鶏油の風味を効かせたオリジナルソースを開発した。ジューシーなチャーシュー、家系の象徴であるほうれん草、仕上げの海苔が織りなす味わいは、まさに“家系体験”。さらに、卓上調味料をヒントにした特製の「にんにく酢」を添付し、濃厚な味わいにキレを加える味変まで楽しめる設計とした。

同商品は、ピザハットの人気キャンペーン持ち帰り「2枚目無料セット」や配達「2枚目半額セット」の対象商品としても選択可能。ラーメンファンはもちろん、普段ピザを注文しない人にも手に取ってもらいたい一枚になっている。

ラーメンでもない。ピザでもない。“家系”の魂を宿した、新しい一枚をぜひ体験してほしい考え。

［小売価格］

持ち帰り：2230円

通常（配達）：3190円

※Mサイズ・クリスピー生地限定

※配達の場合、別途での配達料はなし

※⼀部店舗は持ち帰り専門店。配達を行っていない。

※予告なく内容変更または終了する場合がある

（すべて税込）

［発売日］3月4日（水）

