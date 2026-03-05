元宝塚歌劇団で女優の檀れい（54）が5日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所「太田プロダクション」を退所し、独立することを発表した。

「この度 私 檀れいは長らくお世話になりました 太田プロダクションを退所し 独立することとなりました」と報告。「いつも私を支え、共に走って下さった 事務所の皆さん。マネージャーさん、今まで本当にありがとうございました！心より感謝申し上げます」と感謝の言葉をつづった。

「宝塚を退団して20年 私はこれまでたくさんの方々、たくさんの作品に出逢い 生かされてきました」と回想。「まだまだ時間があると思っていた人生も 折り返し地点を過ぎた今 残りの人生を考えた時に 私はあとどれだけの事を皆さまに お届けすることができるのだろうか、私はどう歩んでいくべきだろうかと より深く考えるようになりました」と明かした。

「“一度きりの人生、思う存分生きていきたい 挑戦を恐れず 自分の足で歩み 成長していきたい”私の心の中にあるそんな想いが次の私の新しい一歩となりました」と独立の理由を説明。「全てを希望の光に変えて 軽やかにしなやかに私だけの道を歩んで 行きたいと思います」と決意し、「皆さまこれからもどうぞよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

檀は1992年に宝塚歌劇団に入団。月組・星組の両組でトップ娘役を務めた。05年に退団。06年に映画「武士の一分」でスクリーンデビューを飾り、日本アカデミー賞優秀主演女優賞をはじめとする数々の賞を受賞。22年の映画「太陽とボレロ」で映画初主演を務めた。