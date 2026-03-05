しまむらは、全国のふっょせたしまむら店舗において、PB「CLOSSHI」の「ラクっと！快適」シリーズから、「軽量パンプス」と「クッションパンプス」を販売する。

「ラクっと！快適」シリーズは「使いごこちをもっと楽に」をコンセプトに、日常のストレスを軽減し、生活をより快適に過ごしてもらうために開発した商品シリーズ。





これまでは「軽量パンプス」のみの展開だったが、「よりクッション性の高いパンプスが欲しい」という消費者の声を受け、今季から新たに「クッションパンプス」をラインアップに加えて販売する。

「ラクっと！快適 軽量パンプス」は、軽さを追求した軽量設計によって、長時間履いても歩行がラクなパンプスとなっている。仕事などでよく歩く人におすすめとのこと。また、急な雨でも安心な撥水機能、足裏をサポートするアーチクッション、中敷きのつま先部分には制菌消臭機能も付いている。

「ラクっと！快適 クッションパンプス」は、ふかふかの中敷きによって、足の負担を軽減するパンプスとなっている。立ち仕事が多く、足が痛くなりやすい人におすすめだとか。また、雨が多い時期にも安心な防水設計、濡れた路面でも安全な防滑設計、中敷き部分には消臭機能も付いている。

［小売価格］

ラクっと！快適 軽量パンプス：2420円

ラクっと！快適 クッションパンプス：2420円

（すべて税込）

しまむら＝https://www.shimamura.gr.jp/shimamura